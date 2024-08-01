Пенсионеру раздробило голову винтом моторной лодки во время купания

В Сургутской травматологической больнице медики спасли пожилого пациента, который получил многочисленные раны, попав под винт моторной лодки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

72-летний житель Сургута купался в водохранилище ГРЭС, когда на него на высокой скорости наехала моторная лодка. Пострадавший был экстренно госпитализирован с многочисленными травмами.

Самые опасные из них пришлись на разные области головы, у пенсионера были диагностированы открытая проникающая черепно-мозговая травма с повреждением твердой мозговой оболочки, переломами челюсти и решетчатой кости.

«Хирурги несколько часов удаляли костные отломки, восстанавливали целостность оболочки головного мозга и кожных покровов», — сообщили в больнице.

После операции пациент неделю провел в отделении реанимации, после чего был переведен в нейрохирургию. Спустя еще три недели пенсионера выписали на амбулаторное лечение.

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