Корейские рыбаки поймали тунца на $1,9 млн и выбросили его в море

Рыболовецкое судно в Южной Корее выбросило за борт более 1300 особей тихоокеанского голубого тунца. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные власти.

Ценный улов (100–150 кг особи длиной до 1,5 м) случайно попал в сети при ловле скумбрии и кальмаров. Рыбаки были вынуждены вернуть тунца в море, так как в районе Йондок исчерпана годовая квота на его вылов. Продажа или транспортировка улова грозила уголовной ответственностью.

Голубой тунец относится к охраняемым видам. Квоты вводятся для предотвращения исчезновения популяции. Южнокорейское законодательство предусматривает до двух лет тюрьмы за нарушение лимитов вылова.

25 июня сообщалось, что во Владимирской области рыбаки выловили рекордного по размеру сома. Вес пойманной рыбы составил 90 кг. Эксперты отметили, что такой вес сом набирает к 25 годам, при этом эти рыбы могут прожить до ста лет.

Ранее огромная рыба утащила рыбака в открытое море.