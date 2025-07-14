Юрист предупредила об опасности хранения личных данных в смартфоне

Юрист Георгиева посоветовала не хранить в телефоне фото документов

Хранение в смартфоне фотографий документов, паролей и компрометирующих материалов создает риски безопасности. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Алла Георгиева.

Эксперт выделила основные угрозы: доступ злоумышленников к аккаунтам при взломе или утере устройства, возможность оформления кредитов через финансовые приложения, а также компрометация личной информации.

Рекомендуется удалять фото документов и банковских карт после использования, не хранить логины/пароли даже в мессенджерах, использовать надежные методы запоминания данных вне устройства и регулярно очищать память телефона.

По данным Роскомнадзора, 67% утечек персональных данных в 2024 году произошли через мобильные устройства. Наиболее уязвимыми остаются фото документов и сохраненные автозаполнения форм.

28 июня сообщалось, что с 1 июля хранение персональных данных россиян за рубежом будет запрещено. Соответствующие поправки были внесены в закон «О персональных данных».

Ранее стало известно, куда россияне девают свои старые телефоны.