На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист предупредила об опасности хранения личных данных в смартфоне

Юрист Георгиева посоветовала не хранить в телефоне фото документов
true
true
true
close
Svitlana Sokolova/Shutterstock/FOTODOM

Хранение в смартфоне фотографий документов, паролей и компрометирующих материалов создает риски безопасности. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Алла Георгиева.

Эксперт выделила основные угрозы: доступ злоумышленников к аккаунтам при взломе или утере устройства, возможность оформления кредитов через финансовые приложения, а также компрометация личной информации.

Рекомендуется удалять фото документов и банковских карт после использования, не хранить логины/пароли даже в мессенджерах, использовать надежные методы запоминания данных вне устройства и регулярно очищать память телефона.

По данным Роскомнадзора, 67% утечек персональных данных в 2024 году произошли через мобильные устройства. Наиболее уязвимыми остаются фото документов и сохраненные автозаполнения форм.

28 июня сообщалось, что с 1 июля хранение персональных данных россиян за рубежом будет запрещено. Соответствующие поправки были внесены в закон «О персональных данных».

Ранее стало известно, куда россияне девают свои старые телефоны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами