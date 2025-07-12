Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена по обвинению в препятствовании работе журналистов

В Москве арестован объявленный в розыск бизнесмен Урради, родившийся в Алжире

В Москве суд принял решение о заочном аресте уроженца Алжира, предпринимателя Абделькадера Урради, ранее объявленного в федеральный розыск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

В суде подчеркнули, что Савёловским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Урради Абделькадера. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 144 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием); частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества); пунктом «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ (истязание); частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Срок ареста установлен на два месяца с момента передачи Урради правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ.

В марте телеканал «Россия 1» сообщал, что Урради напал на съёмочную группу программы «Малахов», разбил технику корреспондента Марии Букаты и угрожал расправой, приказав охране уничтожить все записи. Как писал StarHit, журналисты передачи вели расследование дела 39-летней Дарьи Новиковой, которая родила от Урради. Мужчина не хотел воспитывать ребенка-инвалида, а сейчас борется за него и угрожает бывшей возлюбленной расправой, отмечало издание.

Ранее суд арестовал бизнесмена по делу «Военторга».