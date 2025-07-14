На Камчатке задержали вылеты шести рейсов

Шесть рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Елизово на Камчатке задержаны из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в онлайн-табло аэропорта.

Вылеты задерживаются на направления, включая Шумшу, Соболево, Никольское, Усть-Камчатск, Усть-Хайрюзово и Северо-Курильск.

Циклон, который достиг южной части Камчатки 12 июля вечером, принес с собой дожди и сильный ветер в регионы полуострова.

По данным Росавиации, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Утром 7 июля в Пулково своего вылета ожидали 7 тысяч человек, было задержано свыше сотни рейсов. По словам пассажиров, ситуация была «патовой», они были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. Коллапс может стоить российским авиаперевозчикам десятки миллиардов рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лондонский аэропорт Саутенд перестал отправлять и принимать самолеты.