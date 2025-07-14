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Суд избрал меру пресечения депутату заксобрания Иркутской области

Суд запретил иркутскому депутату от КПРФ Обухову совершать определенные действия
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в качестве меры пресечения запретил депутату законодательного собрания Иркутской области от КПРФ Анатолию Обухову, который обвиняется в мошенничестве, совершать определенные действия. Об этом, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона, сообщает ТАСС.

Решением Кировского районного суда Иркутска было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Обухова. Депутату на срок до 9 сентября запрещено выходить из дома в определенное время, посещать здания, где находятся органы власти и офисы КПРФ, появляться на вокзалах и в аэропортах, общаться с участниками уголовного дела, пользоваться телефоном, интернетом и почтой.

12 июля сообщалось, что бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал вину по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Ранее в Армении арестовали оппозиционного депутата.

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