Суд избрал меру пресечения депутату заксобрания Иркутской области

Суд в качестве меры пресечения запретил депутату законодательного собрания Иркутской области от КПРФ Анатолию Обухову, который обвиняется в мошенничестве, совершать определенные действия. Об этом, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона, сообщает ТАСС.

Решением Кировского районного суда Иркутска было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Обухова. Депутату на срок до 9 сентября запрещено выходить из дома в определенное время, посещать здания, где находятся органы власти и офисы КПРФ, появляться на вокзалах и в аэропортах, общаться с участниками уголовного дела, пользоваться телефоном, интернетом и почтой.

12 июля сообщалось, что бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал вину по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Ранее в Армении арестовали оппозиционного депутата.