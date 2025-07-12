Бывший курский депутат частично признал вину в хищении при строительстве укреплений

Экс-депутат Васильев частично признал вину в хищении по делу о фортификациях

Бывший депутат курской областной думы Максим Васильев частично признал вину по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Признал вину частично, активно способствует предварительному расследованию по уголовному делу», — говорится в судебных документах.

Защита считает, что активное сотрудничество со следствием, в частности, признание вины и отсутствие намерений скрываться, может стать основанием для смягчения Васильеву меры пресечения на домашний арест или освобождение под залог.

До этого адвокат бывшего депутата Курской областной думы Васильева, арестованного по обвинению в растрате в особо крупном размере, опроверг данные о том, что его подзащитный якобы давал показания на бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора региона Романа Старовойта.

Адвокат Елена Ярлыкова говорила, что Васильев ранее давал показания только относительно предъявленного ему обвинения, они не касались ни личности Старовойта, ни его работы на посту губернатора Курской области.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что дом Старовойта строила та же фирма, что и укрепления в Курской области.