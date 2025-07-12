На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший курский депутат частично признал вину в хищении при строительстве укреплений

Экс-депутат Васильев частично признал вину в хищении по делу о фортификациях
true
true
true
close
Максим Васильев/VK

Бывший депутат курской областной думы Максим Васильев частично признал вину по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Признал вину частично, активно способствует предварительному расследованию по уголовному делу», — говорится в судебных документах.

Защита считает, что активное сотрудничество со следствием, в частности, признание вины и отсутствие намерений скрываться, может стать основанием для смягчения Васильеву меры пресечения на домашний арест или освобождение под залог.

До этого адвокат бывшего депутата Курской областной думы Васильева, арестованного по обвинению в растрате в особо крупном размере, опроверг данные о том, что его подзащитный якобы давал показания на бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора региона Романа Старовойта.

Адвокат Елена Ярлыкова говорила, что Васильев ранее давал показания только относительно предъявленного ему обвинения, они не касались ни личности Старовойта, ни его работы на посту губернатора Курской области.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что дом Старовойта строила та же фирма, что и укрепления в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами