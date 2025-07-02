Стало известно, за что готовы переплачивать россияне при покупке квартиры

Почти треть опрошенных покупателей квартир в Москве готовы переплачивать за парковки (28%) и низкий уровень шума (27%). Таковы результаты опроса, проведенного Level Group (есть у «Газеты.Ru»).

43% готовы больше заплатить за хороший район и инфраструктуру. За близость к метро россияне готовы переплачивать в 20% случаев. А близость к историческому центру Москвы — наименее важный фактор, за это покупатели готовы переплатить лишь в 5% случаев.

В 47% случаев стоимость является главным фактором при выборе квартиры. Опрошенные также назвали важными нюансами отмечают метраж и планировку жилья (43%), наличие инфраструктуры рядом (42%) — школ, садов и магазинов в шаговой доступности. Хорошая репутация застройщика и соблюдение сроков сдачи проектов является важным фактором в 38% случаев, тогда как транспортная доступность важна лишь в 26% случаев. При этом хорошая репутация девелопера оказалась значима в 16% случаев, а на критерий благоустройства территории и закрытого двора приходится лишь 5%.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

Ранее россияне высказали опасения, что с 1 июля будет сложнее получить ипотеку.