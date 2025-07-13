В Донецке ребенок погиб во время урагана

ТАСС: в Донецке 10-летний мальчик погиб при падении дерева во время урагана

10-летний мальчик получил смертельные травмы во время урагана на западе Донецка в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«При падении дерева погиб ребенок. Дерево упало из-за сильного ветра», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в Кировском районе Донецка. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным ведомства, мальчик погиб во дворе многоквартирного дома.

13 июля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе более 9 тысяч человек в 50 населенных пунктах остались без света.

По его словам, отключение электроэнергии произошло из-за ураганов, которые прошли по региону в последние двое суток. Хинштейн уточнил, что больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района, где без света уже вторые сутки остаются более 2 тысяч человек.

Глава региона отметил, что в настоящий момент в большинстве домов электроснабжение возобновлено. Основные повреждения были устранены, сообщил врио губернатора.

Ранее дерево упало на десятилетнюю девочку в Москве.