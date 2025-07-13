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Под Киевом мужчина подорвал гранатой пятерых полицейских

На Украине мужчина ранил пятерых полицейских, взорвав гранату при задержании
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Национальная полиция в Полтавской области

В Киевской области пять полицейских были ранены при попытке обезвредить преступника. Об этом сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины.

В публикации говорится, что правоохранители приехали на вызов в село Михайловка-Рубежовка, в котором 41-летний мужчина угрожал гранатой семье. Увидев стражей порядка, он бросил в их сторону гранату. В результате пять полицейских получили ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован.

На Украине нередко происходят инциденты из-за неконтролируемого оборота оружия в стране. Эта проблема усугубилась после того, как в феврале 2022 года украинские власти раздали оружие всем желающим.

По данным МВД Украины на февраль 2024 года, в руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия.

Тогда глава ведомства Игорь Клименко заявил, что в стране готовится законопроект, согласно которому находящееся на руках у населения оружие потребуется сдать или легализовать в течение 90 дней после окончания режима военного положения. Это необходимо для того, чтобы неучтенное оружие не осело в криминальной сфере, пояснил он.

Ранее более 60% украинцев поддержали легализацию оружия в стране.

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