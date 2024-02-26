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На Украине заявили о миллионах единиц неучтенного оружия

Министр Клименко: на Украине находится до 5 млн единиц неучтенного оружия

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РИА «Новости»

В настоящий момент на руках у граждан Украины может находиться до пяти миллионов единиц неучтенного оружия. Об этом заявил глава МВД страны Игорь Клименко, сообщает ТАСС.

Министр пояснил, что украинские власти не могут даже приблизительно назвать количество неучтенного оружия на руках у граждан: оценки колеблются от 1 млн до 5 млн. единиц.

Оружие, о котором идет речь, было роздано гражданам страны после февраля 2022 года или привезено ими из зоны боевых действий.

По словам Клименко, на Украине готовится законопроект, согласно которому находящееся на руках у населения оружие потребуется сдать или легализовать в течение 90 дней после окончания режима военного положения. Это необходимо для того, чтобы неучтенное оружие не осело в криминальной сфере.

22 февраля сообщалось, что переданные Украине снаряды могут попасть на черный рынок.

До того глава МВД Украины спрогнозировал рост преступности из-за незаконного оборота оружия.

Ранее более 60% украинцев поддержали легализацию оружия в стране.

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