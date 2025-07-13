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Друг Дроздова раскрыл детали о его состоянии на фоне новостей о госпитализации

Художник Мирошник: у Дроздова проблемы с суставами, заболела нога
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Друг российского телеведущего Николая Дроздова, художник Константин Мирошник опроверг сообщения о его госпитализации. В беседе с РИА Новости он назвал эту информацию враньем.

«Да вранье это. Врут как дышат», — сказал Мирошник.

Он добавил, что у 88-летнего телеведущего возрастные проблемы с суставами, заболела нога. Друг Дроздова отметил, что ему сделали уколы, и призвал не переживать, заявив, что с любимцем публики «все в порядке».

13 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Николая Дроздова доставили в больницу из-за серьезных проблем с коленными суставами. По данным источников издания, у 88-летнего ведущего диагностирован деформирующий гонартроз 3-й степени. Из-за этого у него возникли сильные боли, хромота и ограниченная подвижность — одно из коленей почти не разгибается.

В публикации говорится, что медики уже пытались помочь Дроздову с помощью медикаментов и физиотерапии, однако улучшения наступили лишь на время. В Mash сообщили, что сейчас врачи готовят ведущего к операции по замене суставов на искусственные. По информации источников, Дроздов передвигается с тростью, и операция необходима, чтобы вернуть ему подвижность и снизить боль.

Ранее друг Дроздова назвал бредом слухи о заболевании скелета у телеведущего.

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