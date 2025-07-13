СМИ сообщают о массовых драках и погромах в Испании местных и мигрантов

В Испании инцидент с избиением местного пенсионера спровоцировал погромы и драки с мигрантами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как пишут журналисты, беспорядки начались после нападения на 70‑летнего мужчину по имени Доминго на кладбище в Торре-Пачеко. Якобы на него напали мигранты из Марокко. Пожилого мужчину сильно избили, а видео с происходящим вскоре попало в Сеть. Местные были возмущены произошедшим, так как, по данным СМИ, агрессоры не понесли наказание. Причины нападения на пенсионера неизвестны.

«‎Полиция считает, что это связано с «вирусным трендом» в соцсетях, где за нападения на беззащитных людей раздают лайки и просмотры», — сказано в посте Baza.

После инцидента в городе начались столкновения местных жителей и мигрантов. По данным властей, пять человек получили ранения, одного задержали.

9 июля 2025 года сообщалось, что в городе Артеме Приморского края иностранец напал на водителя пассажирского автобуса на остановке. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины кричат друг на друга. По информации канала, инцидент произошел на остановке «Севастопольская». Мужчине не понравилось, что водитель автобуса не уступил ему дорогу.

Ранее красноярцы устроили массовую драку на парковке и попали на видео.