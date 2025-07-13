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В Новосибирской области подростковый конфликт перерос в стрельбу

МВД: четверо подростков пострадали при нападении с пневматикой и битой в Мошково
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Инцидент Новосибирск/VK

В поселке Мошково Новосибирской области произошел конфликт между подростками, который перерос в стрельбу. Об этом сообщили в МВД.

По предварительным данным, группа подростков 14–15 лет напала на сверстников, использовав пневматическое оружие и бейсбольную биту. Как сказали очевидцы, нападавшие требовали у потерпевших перевести деньги через банковские приложения.

В итоге пострадали четверо: один из них получил выстрел в лицо, другому приставили пистолет к голове и одновременно били по ногам.

По словам родителей, в отделении полиции после задержания агрессивных подростков прозвучало предложение «урегулировать конфликт мирно». Родные пострадавших опасаются, что дело могут «замять», поскольку, по их словам, семья одного из зачинщиков связана с местными госструктурами.

Полиция уже установила всех участников нападения, допросила свидетелей и изъяла три пневматических пистолета. Назначены судебно-медицинские экспертизы. После этого будет принято процессуальное решение.

Ранее суд избрал меру пресечения подростку за стрельбу в школьника в Приморье.

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