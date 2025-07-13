На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали главный источник геомагнитных возмущений 11 и 12 июля

РАН: корональная дыра на Солнце стала главной причиной геомагнитных возмущений
true
true
true
close
NASA

Крупная корональная дыра на Солнце стала главной причиной геомагнитных возмущений 11 и 12 июля. Об этом говорится в заявлении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

«Дыра сформировалась достаточно давно, но потоки быстрого солнечного ветра из неё достигли Земли только сейчас и будут незначительно раскачивать магнитное поле ещё примерно сутки», — пояснили астрофизики.

Ученые подчеркнули, что связывать рост геомагнитной активности с ростом числа вспышек на Солнце неправильно, несмотря на то, что эти явления возникают синхронно.

«Прямо сейчас, опять же вопреки некоторым сообщениям, риски сильных магнитных бурь или существенного повышения радиационной нагрузки на космические аппараты пока отсутствуют», — также говорится в заявлении.

До этого ученые РАН сообщили о быстром росте активности на Солнце. По их данным, с 11 по 12 июля на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в 3 раза по сравнению со средними значениями июля.

Ранее Солнце выпустило новый протуберанец размером более миллиона километров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами