Ученые назвали главный источник геомагнитных возмущений 11 и 12 июля

Крупная корональная дыра на Солнце стала главной причиной геомагнитных возмущений 11 и 12 июля. Об этом говорится в заявлении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

«Дыра сформировалась достаточно давно, но потоки быстрого солнечного ветра из неё достигли Земли только сейчас и будут незначительно раскачивать магнитное поле ещё примерно сутки», — пояснили астрофизики.

Ученые подчеркнули, что связывать рост геомагнитной активности с ростом числа вспышек на Солнце неправильно, несмотря на то, что эти явления возникают синхронно.

«Прямо сейчас, опять же вопреки некоторым сообщениям, риски сильных магнитных бурь или существенного повышения радиационной нагрузки на космические аппараты пока отсутствуют», — также говорится в заявлении.

До этого ученые РАН сообщили о быстром росте активности на Солнце. По их данным, с 11 по 12 июля на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в 3 раза по сравнению со средними значениями июля.

Ранее Солнце выпустило новый протуберанец размером более миллиона километров.