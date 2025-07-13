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Мошенники стали чаще атаковать российских абитуриентов

Минобрнауки: мошенники стали чаще атаковать абитуриентов и их родителей
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Мошенники стали чаще атаковать абитуриентов и их родителей из-за начала приемной кампании в вузах. Об этом расказали ТАСС в Минобрнауки.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники обещают молодым людям «гарантированное поступление» на бюджетные места за отдельную плату.

На фоне всплеска мошенничества такого рода в ведомстве призвали родителей и будущих студентов «проверять подлинность информационных источников, блокировать подозрительные звонки и не передавать данные, открывающие доступ к личным финансам».

При возникновении вопросов, связанных с поступлением в высшие учебные заведения, абитуриентам и их родителям посоветовали обращаться в Минобрнауки России.

До этого в Минобрнауки сообщили, то стоимость обучения в вузах за год выросла на 12%, и объяснили это ростом спроса. Согласно нормативам, размер обучения на платном отделении должен быть не меньше нормативного бюджетного финансирования, а на втором и последующих курсах цена должна повышаться не больше чем на процент инфляции.

Ранее в Минобрнауки обозначили сроки введения обязательного ЕГЭ по истории.

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