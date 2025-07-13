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В Британии решили снести «Камелот»

The Sun: жители Хескина выступили против снова тематического парка «Камелот»
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Великобритании решили снести вдохновленный легендой о короле Артуре тематический парк «Камелот» в городе Чорли, что вызвало недовольство местных жителей. Об этом сообщила газета The Sun.

Издание отметило, что «Камелот» в настоящее время заброшен. Парк, занимающий площадь около 56,6 гектара, закрыли в 2012 году. На его месте планируется построить 350 домов стоимостью 80 млн фунтов стерлингов. Соответствующий план был представлен совету округа Чорли 20 июня.

Журналисты подчеркнули, что на месте парка уже предлагали провести перепланировку — в 2014 и в 2017 годах. Однако планы отклонялись. Тем не менее, застройщики надеются, что по итогам работ район получит новые рабочие места и увеличит расходы домохозяйств.

«Несмотря на оптимистичные предложения, жители соседнего Хескина выступили против проекта: было высказано 25 возражений против предложений и лишь одно одобрение», — говорится в материале.

По данным газеты, жителей беспокоит уничтожение дикой природы, возросший шум и движение транспорта, а также нехватка социальной инфраструктуры.

Камелот — легендарный рыцарский замок короля Артура. Согласно легендам, в нем располагался Круглый стол, а сам правитель провел в нем большую часть своей жизни. Точное месторасположение замка неизвестно. Некоторые авторы писали, что Камелот расположен в Винчестере, другие — в Уэльсе или в городе Криммих, затопленном в Ирландском море.

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