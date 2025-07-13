Трех человек выписали из больницы после массового ДТП на Камчатке

Трех человек выписали после ДТП с детьми на Камчатке, еще 5 остаются в больнице

Три человека, пострадавшие при опрокидывании внедорожника на трассе на Камчатке, были выписаны из больницы. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что три человека, пострадавшие в ДТП на Мильковской трассе 12 июля, выписаны на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Остальным пострадавшим продолжают оказывать помощь. Всего в аварии травмы получили семь человек, пятеро из них — дети.

Все произошло на 181 км автомобильной трассы «Петропавловск-Камчатский — Мильково». По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением и потеряла контроль над машиной. Автомобиль опрокинулся. Известно, что девочка-пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Автомобиль, в котором находились девять человек, ехал со скоростью 120 км/ч.

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