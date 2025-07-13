На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Северной Ирландии пожарные пережили «чрезвычайно напряженную» Одиннадцатую ночь

В Северной Ирландии в Одиннадцатую ночь потушили 72 пожара из-за костров
true
true
true
close
Jason Cairnduff/Reuters

В Северной Ирландии пожарные пережили «сложную и чрезвычайно напряженную» Одиннадцатую ночь, предшествующую Дню Битвы при Бойне 12 июля, передает Sky News.

В пожарно-спасательной службе заявили, что к утру 12 июля зафиксировали 277 экстренных вызовов и разобрались с 72 возгораниями из-за костров. Пик активности пришелся примерно на полночь.

«За этот период количество принятых экстренных вызовов увеличилось на 154% по сравнению с 2024 годом», — отметили в службе.

Согласно материалу, вопреки предупреждениям властей костер разожгли в южном Белфасте на месте с асбестом (вдыхание его частиц может вызвать серьезные заболевания), около электроподстанции, обеспечивающей работу двух крупных больниц.

The Daily Mail добавляет, что в городе Лисберн пожарный подвергся нападению во время исполнения служебных обязанностей. Он не пострадал и продолжил работу.

Ранее Милонов предложил водить хороводы вокруг костров из секс-игрушек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами