В Северной Ирландии пожарные пережили «сложную и чрезвычайно напряженную» Одиннадцатую ночь, предшествующую Дню Битвы при Бойне 12 июля, передает Sky News.

В пожарно-спасательной службе заявили, что к утру 12 июля зафиксировали 277 экстренных вызовов и разобрались с 72 возгораниями из-за костров. Пик активности пришелся примерно на полночь.

«За этот период количество принятых экстренных вызовов увеличилось на 154% по сравнению с 2024 годом», — отметили в службе.

Битва при Бойне 12 июля отмечается годовщина битвы при реке Бойн, произошедшей в 1690 году между войсками протестанта Вильгельма Оранского и католического короля Якова II. Протестанты в ней победили. После этого территория Ирландии раскололась на католическую (Ирландская республика) и протестантскую (Северная Ирландия в составе Соединенного Королевства).



В честь победы Вильгельма протестанты в Северной Ирландии в Одиннадцатую ночь совершают шествия Ордена Оранжистов (сторонников Оранского). В эту ночь также разжигаются огромные костры.

Согласно материалу, вопреки предупреждениям властей костер разожгли в южном Белфасте на месте с асбестом (вдыхание его частиц может вызвать серьезные заболевания), около электроподстанции, обеспечивающей работу двух крупных больниц.

The Daily Mail добавляет, что в городе Лисберн пожарный подвергся нападению во время исполнения служебных обязанностей. Он не пострадал и продолжил работу.

Ранее Милонов предложил водить хороводы вокруг костров из секс-игрушек.