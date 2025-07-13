В Северной Ирландии пожарные пережили «сложную и чрезвычайно напряженную» Одиннадцатую ночь, предшествующую Дню Битвы при Бойне 12 июля, передает Sky News.
В пожарно-спасательной службе заявили, что к утру 12 июля зафиксировали 277 экстренных вызовов и разобрались с 72 возгораниями из-за костров. Пик активности пришелся примерно на полночь.
«За этот период количество принятых экстренных вызовов увеличилось на 154% по сравнению с 2024 годом», — отметили в службе.
Согласно материалу, вопреки предупреждениям властей костер разожгли в южном Белфасте на месте с асбестом (вдыхание его частиц может вызвать серьезные заболевания), около электроподстанции, обеспечивающей работу двух крупных больниц.
The Daily Mail добавляет, что в городе Лисберн пожарный подвергся нападению во время исполнения служебных обязанностей. Он не пострадал и продолжил работу.
Ранее Милонов предложил водить хороводы вокруг костров из секс-игрушек.