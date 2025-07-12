Найдена возможная причина зловония в Нижнем Новгороде

Одной из версий причины появления неприятного запаха в различных районах Нижнего Новгорода является сброс запрещенных веществ предприятиями, расположенными в Борском районе. Об этом сообщили представители «Нижегородского водоканала», пишет РБК.

Водоканал зафиксировал показатели, указывающие на возможный сброс 11 и 12 июля. Произведен отбор проб сточных вод для анализа на наличие вредных веществ. Планируется увеличение частоты мониторинга состояния атмосферного воздуха. Министерство экологии Нижегородской области готово задействовать передвижную лабораторию ГБУ «Экология региона».

«В настоящее время администрация Борского округа проводит внутреннюю проверку абонентов, от которых осуществляется прием сточных вод, и формирует план лабораторных исследований», — заявили в Министерстве экологии Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде создана межведомственная группа, в состав которой вошли представители Министерства экологии, администрации Нижнего Новгорода, управления Роспотребнадзора, водоканала и других организаций. Целью группы является установление источника неприятных запахов, на которые жалуются жители города. Передвижная лаборатория ГБУ «Экология региона» работает в круглосуточном режиме и оперативно выезжает в районы Нижнего Новгорода для отбора проб воздуха при поступлении информации о появлении неприятного запаха.

В связи с жалобами жителей микрорайона Верхние Печеры на неприятные запахи, было возбуждено уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования данного дела.

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым отметил, что ежегодно в регионе образуется 150 миллионов тонн отходов, подчеркнув важность решения данной проблемы.

Ранее жители российского города пожаловались на невыносимый запах на улицах.