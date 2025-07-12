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Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik

Киселев: обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik пусты как барабан
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Совет прессы Азербайджана не предоставил никаких доказательств, подтверждающих обвинения в адрес агентства Sputnik в якобы подрывной деятельности на территории страны. Об этом гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал в интервью РИА Новости.

«Обвинения Совета прессы Азербайджана пусты как барабан. Коллеги не могут привести ни одного примера в подтверждение своего тезиса, что Sputnik Азербайджан занимался подрывной деятельностью в стране», — подчеркнул Киселев.

10 июля Союз журналистов России (СЖР) направил обращение в международные организации с призывом оказать содействие в немедленном освобождении сотрудников Sputnik Азербайджан, которые были задержаны в Баку 30 июня.

В ответ на это Совет прессы Азербайджана выступил с ничем не подкрепленными обвинениями в адрес российской стороны. В Совете заявили, что Москва якобы использовала Sputnik в качестве инструмента внешнеполитического влияния, и поэтому, как утверждается, «нельзя говорить о притеснениях СМИ в республике».

До этого Бакинский суд отклонил апелляции об изменении меры пресечения для главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора радиостанции Евгения Белоусова, арестованных 1 июля.

Ранее пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде.

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