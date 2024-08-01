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Суд арестовал бизнесмена по делу «Военторга»

Мещанский суд арестовал бизнесмена Исакова по делу «Военторга»

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Sergey Petrov/Globa Look Press

Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Тимура Исакова, вероятного соучастника руководителя «Военторга» Владимира Павлова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила судья.

Срок ареста — до 30 сентября.

До этого сообщалось, что следователи МВД России направили в столичный Мещанский суд ходатайство об аресте фигурантов дела о хищениях в акционерном обществе (АО) «Военторг» при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны страны. В МВД сообщали о задержании главы «Военторга» вместе с сообщником, но не указывали конкретных имен и фамилий. По версии следствия, в 2019 году фигуранты завысили сумму контрактов для Минобороны на 400 млн руб.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни млн рублей.

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