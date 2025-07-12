В Госдуме предложили допросить блогершу, летавшую в закрытый аэропорт Ростова

Блогершу Марию Шалаеву, летавшую на военном самолете в закрытый аэропорт в Ростова-на-Дону, нужно допросить, чтобы она по глупости не разболтала информацию, которой может воспользоваться противник. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Отличная наводка для военной контрразведки, которой даже не нужно искать, кого вызывать на допрос. Дамочка с говорящей фамилией рассекретилась сама, и теперь у нее следует выяснить, куда, с кем она летала, и на каких основаниях. Уверен, что без нарушений не обошлось, потому что гражданская авиация на Юг России, действительно, не летает, а блогерша вряд ли служит в российской армии. Кроме того, считаю, ее с пристрастием следует расспросить еще и насчет того, что еще она видела во время своей поездки. Не обладает ли информацией, которую может по глупости или простоте душевной разболтать в публичном пространстве, а этими фактами потом воспользуется противник. В общем, для спецотделов весьма широкое поле деятельности», — сказал Журавлев.

11 июля Шалаева рассказала в соцсетях о своем полете в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону на самолете с возлюбленным и ребенком. В своих постах возлюбленного девушка называла «человеком Кремля» и «Мистером Х». При этом, отвечая на вопросы подписчиков, девушка заявила, что ее партнер не является военным и не работает в ФСБ. После ряда публикаций в СМИ Шалаева удалила все свои посты.

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