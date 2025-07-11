«Человек Кремля» помог. Блогерша похвасталась полетом в закрытый аэропорт Ростова

Разведенная 23-летняя уральская блогерша публично похвасталась, как летела на военном самолете в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону. Она призналась, что может пользоваться армейскими бортами благодаря влиятельному возлюбленному — «человеку Кремля». Как на это отреагировало экспертное сообщество и бывший муж девушки — в материале «Газеты.Ru».

«Классно встретили»

Блогерша Мария Шалаева из Екатеринбурга записала на видео свой полет на военном самолете в закрытый для гражданских рейсов аэропорт Ростова-на-Дону, вместе с ней летел и ее трехлетний ребенок. Опубликованный в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик вызвал широкий общественный резонанс.

«Кто сказал, что самолеты в Ростов не летают? Просто не все и не для всех <…> Наши Екбшные (екатеринбургские. — «Газета.Ru») женихи совсем не вызывают доверия, то ли дело человек Кремля: надежность 200%», — заявила она.

На видеозаписи девушка показала своего сына в кабине самолета и рассказала, что пилоты угостили его чипсами. В аэропорту назначения блогершу с ребенком забрал водитель на иномарке премиум-класса, а затем она сходила в местный дорогой ресторан.

«Нас классно встретили», — сказала она Шалаева.

Кроме того, блогерша добавила в ролик кадры из кабинета, в котором висит портрет министра обороны Андрея Белоусова. Также на видео заметен рабочий стол, на котором лежат документы и пистолет.

В другом ролике Шалаева рассказала, что в Ростове-на-Дону прошли «суперские выходные», пишет местный новостной портал 161.ru.

«Но всех, конечно, беспокоил один вопрос: как же это я туда долетела? Небо закрыто, самолеты не летают, аэропорт не работает. А я вообще вру всем, что я улетела. Так же, как и вру всем про букеты, про историю с тайным поклонником», — сказала она.

После общественного резонанса блогерша удалила видео в Instagram и публикации в Telegram-канале.

В Ростов на маникюр

По информации Telegram-канала Baza, Шалаева неоднократно прилетала в Ростов-на-Дону с возлюбленным. В частности, в январе этого года она публиковала фото из зимнего аэропорта.

Блогерша писала, что январская поездка была внезапной, и она была записана на маникюр в Екатеринбурге, но, когда узнала про полет в Ростов, попросила своего мужчину записать ее на маникюр в Ростове.

«И он записал!» — восхитилась Шалаева.

Baza обратила внимание, что блогерша называет своего возлюбленного не только «человеком Кремля», но и «Мистером Х». По ее словам, он не военнослужащий и не живет в Екатеринбурге.

«И не ФСБ! Я теперь знаю, кто он, но говорить нельзя», — писала она.

Шалаева развелась в декабре. Она призналась, что с «человеком Кремля» у нее отношения на расстоянии, и порой они не видятся по две недели.

Baza выяснила, что бывший муж блогерши Сергей никогда не видел ее нового возлюбленного, а сама Шалаева угрожала экс-супругу отправкой на СВО. В беседе с авторами Telegram-канала Сергей подчеркнул, что Шалаева подвергает ребенка опасности, когда берет его с собой в такие путешествия.

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«Я в шоке, что это допускают, что гражданские люди и тем более дети летают на военных самолетах. Мария мне сама прислала фотографии с самолета, чтобы похвастаться. А сегодня я должен был забрать ребенка, но Мария мне сказала, что он вдруг заболел», — поделился он.

«Недалекого ума люди»

Генерал-майор авиации Владимир Попов не исключил, что видеозапись Шалаевой может дойти и до главы Минобороны.

«Предполагаю, если это дойдет до министра обороны, он даст по шапке за такой слабый контроль», — сказал он в беседе с «Абзацем».

Попов уточнил, что гражданские, в частности, волонтеры, иногда могут летать на военных самолетах. Но блогерша попросту «поигралась» на фоне военной обстановки и нанесла своим необдуманным поступком большой ущерб отрасли, подчеркнул он.

«Она [Шалаева] сейчас навредила многим людям, которые действительно физически нуждаются гораздо больше в том, чтобы им оказали вот эти услуги, чтобы быстро реализовали возможности оказать помощь или что-то сделать. Те же волонтеры слетали бы и бесплатно что-то привезли, что-то быстро организовали — поставку и прочее», — продолжил генерал.

Попов заметил, что «недалекого ума люди» не понимают военно-политической обстановки.

«Этим сейчас хвастаться ни в коем случае нельзя. Значит, сейчас накажут. Найдут, какой это был самолет, где она была, и этих ребят накажут», — добавил он.

Telegram-канал Fighterbomber подтвердил, что члены семей военнослужащих, как и сами военные, могут «совершенно бесплатно перемещаться по планете Земля на бортах ВТА [военно-транспортной авиации]».

«И делают это совершенно законно испокон веков. При определенных знакомствах, на бортах ВТА может лететь, летают и летать будут вообще все кто угодно», — резюмировал автор канала.

«Папик найден»

Военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале заявил, что экипаж военного воздушного судна нарушил «все техники безопасности» и будет наказан.

«Единственное, чего мы скорее всего добьемся всем хайпом — это наказание экипажа с зарплатой 100-120 тысяч рублей на брата, ибо нарушили все техники безопасности, а обязаны были лечь грудью на амбразуру справедливости. Максимум — ночных и серьезных разговоров с девушкой и выговора товарища полковника-подполковника, давшего добро на полет из аэродрома», — написал он.

Fighterbomber подчеркнул, что экипаж, перевозивший Шалаеву, уже установлен.

«Папик тоже найден <…> Экипаж от полетов отстранен и будет подвергнут обструкции. Всем экипажем идут на ковер к командующему <…> Расходимся! Преступление раскрыто!» — говорится в публикации.

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских в интервью RTVI заявил, что после этого инцидента необходимо провести проверку.

«Этому уже дали оценку и военные блогеры, и военкоры, общественные, политические деятели. Я уверен, что и правоохранительные органы дадут свою правовую оценку. Интернет помнит все, хоть заудаляйся», — добавил он.