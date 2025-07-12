В Самарской области перевернулся плавучий дом

В Самарской области прогулочный катер перевернулся и пошел ко дну. На борту были как минимум три человека, сообщает Telegram-канал Mash.
ЧП произошло во время урагана, уточняет канал.
«На борту были минимум три человека, им на помощь отдыхающие с берега», — сказано в посте.
В официальном Telegram-канале МЧС по региону говорится, что в ведомство поступило сообщение об опрокидывании самодельного плавучего дома в Красноглинском районе Самары.
«Спасателями областной спасательной службы спасены 3 человека (личные данные устанавливаются), поиски 1 человека продолжаются. Причина опрокидывания устанавливается. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении ведомства.
27 июня сообщалось, что катер с людьми перевернулся после столкновения с берегом на 56-м километре канала имени Москвы в Подмосковье. По информации СМИ, катер потерпел столкновение с теплоходом «Георгий Жуков». Во время инцидента ребенок упал в воду и начал тонуть. За ним ныряла женщина.
Ранее в Татарстане очевидцы спасли двух взрослых и ребенка, выпавших из лодки на Волге.