В Самарской области перевернулся плавучий дом

В Самарской области прогулочный катер перевернулся и пошел ко дну. На борту были как минимум три человека, сообщает Telegram-канал Mash.

ЧП произошло во время урагана, уточняет канал.

«‎На борту были минимум три человека, им на помощь отдыхающие с берега»‎, — сказано в посте.

В официальном Telegram-канале МЧС по региону говорится, что в ведомство поступило сообщение об опрокидывании самодельного плавучего дома в Красноглинском районе Самары.

«Спасателями областной спасательной службы спасены 3 человека (личные данные устанавливаются), поиски 1 человека продолжаются. Причина опрокидывания устанавливается. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении ведомства.

27 июня сообщалось, что катер с людьми перевернулся после столкновения с берегом на 56-м километре канала имени Москвы в Подмосковье. По информации СМИ, катер потерпел столкновение с теплоходом «Георгий Жуков». Во время инцидента ребенок упал в воду и начал тонуть. За ним ныряла женщина.

Ранее в Татарстане очевидцы спасли двух взрослых и ребенка, выпавших из лодки на Волге.