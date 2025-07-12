В Петербурге арестовали еще одного начальника полицейского отдела

Смольнинский суд в Петербурге арестовал главу 87-го отдела полиции по делу о взятке

Смольнинский суд в Петербурге арестовал главу 87-го отдела полиции Ленинградской области по обвинению в получении взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов региона.

Полицейский был заключен под стражу, несмотря на требование защиты отправить его под домашний арест для присмотра за детьми.

По версии следствия, мужчина в период с мая 2020 года по октябрь 2024 года вымогал взятки у предпринимателей, допустивших нарушения миграционного законодательства при приеме на работу иностранных граждан. Сообщается, что за попустительство нарушителям мужчина ежемесячно получал через посредников не менее 150 тыс. рублей.

Камерзанов был задержан 10 июля 2025 года. После задержания вину он не признал. Защита полицейского называет все доказательства его вины мнимыми и отмечает, что опрошенные по делу свидетели его не упоминали.

12 июля также сообщалось, что Смольнинский районный суд Петербурга арестовал начальника отдела полиции во Всеволожском районе Ленинградской области Сергея Короткова, которого обвиняют в получении взяток на сумму почти 4 млн рублей.

Ранее омский СК сообщил об аресте замглавы полиции по миграции за взятки в кафе.