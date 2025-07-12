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Климатологи предрекли исчезновение тополиного пуха в Москве через 10 лет

SHOT: тополиный пух почти исчез в Москве из-за старости деревьев и дождей
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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Москве и области заметно сократилось количество тополиного пуха, а через 10 лет он может исчезнуть полностью. Об этом сообщили SHOT климатологи.

Как рассказали специалисты, причина — не только в изменении климата. На протяжении последних лет при благоустройстве городов женские тополя, дающие пух, массово заменяли на мужские деревья, которые его не производят.

Климатические условия также повлияли: в этом году из-за холодного и дождливого июня почки у деревьев не успели сформироваться, а осадки сбили пух до того, как он успел разлететься.

Еще один фактор пропажи тополиного пуха — возраст насаждений. Большая часть тополей была высажена в середине XX века, и сегодня многие из них старые и уже не цветут. В условиях города срок жизни таких деревьев составляет 50–80 лет.

Тополиный пух – это семена дерева, окруженные целлюлозными волокнами, которые обладают высокой гигроскопичностью и летучестью. Благодаря этой структуре семена могут преодолевать большие расстояния и прорастать во влажной почве.

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, как избежать тяжелых последствий во время цветения тополей. Как минимум они советуют после возвращения с улицы принять душ и сменить одежду. В самой квартире нужно чаще делать влажную уборку, а также установить сетка на окна.

Ранее мужчина поджег тополиный пух и спалил восемь машин в Екатеринбурге.

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