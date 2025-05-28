Российские ученые рассказали, как пережить сезон тополиного пуха

ПНИПУ: тополиный пух не только разносит аллергены, но и выводит из строя машины

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, как избежать тяжелых последствий во время цветения тополей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Тополиный пух – это семена дерева, окруженные целлюлозными волокнами, которые обладают высокой гигроскопичностью и летучестью. Благодаря этой структуре семена могут преодолевать большие расстояния и прорастать во влажной почве.

Количество пуха зависит от погоды: теплая и влажная весна способствует активному цветению. Кроме того, пух дают только женские особи тополей. Если в городе высаживают мужские гибриды, пуха меньше, но иногда деревья меняют пол из-за стресса или неправильной обрезки.

Сам по себе тополиный пух не вызывает аллергию, но его волокна собирают пыльцу растений (одуванчиков, амброзии, тимофеевки), споры грибов, выхлопные газы и другие аллергены. Это может спровоцировать ринит, конъюнктивит и даже обострение астмы.

Крупные пушинки раздражают слизистую носа даже у здоровых людей, вызывая чихание и зуд. Чтобы защититься, достаточно носить маску и очки. Аллергикам рекомендуется избегать прогулок в часы наибольшей активности тополей – с 10 до 12 утра и с 16 до 18 вечера.

По словам специалистов Пермского Политеха, после возвращения с улицы рекомендуется принять душ и сменить одежду. В квартире нужно чаще делать влажную уборку, а также установить сетка на окна. Кондиционер с функции очистки воздуха поможет снизить концентрацию аллергенов, но его фильтры необходимо регулярно чистить. В противном случае семена могут забить систему, повысив риск перегрева.

Кроме того, тополиный пух забивает радиатор автомобиля, что приводит к перегреву двигателя. Смешиваясь с пылью и влагой, он образует плотные пробки, мешающие охлаждению. Чистка радиатора – сложная процедура, требующая разбора передней части авто.

Кроме того, пух может засорить воздушный фильтр, снижая мощность двигателя и увеличивая расход топлива. Если система вентиляции салона забивается, ухудшается качество воздуха в машине, а стекла быстрее запотевают.

Эксперты советуют владельцам автомобилей и кондиционеров своевременно проводить чистку, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

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