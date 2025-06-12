Мужчина поджег тополиный пух и спалил восемь машин в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали мужчину, который от скуки спалил восемь машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Пожар, который устроил на парковке 29-летний пироман, уничтожил восемь легковушек. Виновника произошедшего задержали, и он признался, что в течение дня выпивал, а затем захотел поджечь тополиный пух.

Огонь быстро перекинулся на припаркованные автомобили. Осознав весь масштаб произошедшего, екатеринбуржец пытался потушить пламя подручными средствами, но не смог. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали открытое горение, однако было уже поздно.

Поджигателя доставили в отделение, ему грозит уголовное разбирательство.

Ранее в Ульяновской области мужчина поджег дом, где спала его экс-сожительница с двумя детьми.