Юрист рассказала, как уберечь имущество на пляже

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Капитал» Замира Шадыева в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала россиянам во время отдыха на пляже брать с собой только самые необходимые вещи и не полагаться на полиэтиленовые пакеты со всем ценным, закопанные в песок. По ее словам, за кражу телефона, документов или другого имущества преступнику может грозить до шести лет лишения свободы.

«Кражи на пляжах квалифицируются в российском уголовном праве как тайное хищение чужого имущества, совершенное без ведома владельца с целью незаконного обращения в свою пользу. Это преступление подпадает под статью 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Самый распространенный случай на пляже — кража телефона, кошелька, сумки или других личных вещей, оставленных без присмотра во время купания или прогулки. Даже если преступник не преодолел преграды или не применил силу, сам факт изъятия чужого имущества втайне от собственника уже образует состав кражи. Санкции по статье варьируются в зависимости от суммы ущерба и наличия квалифицирующих признаков: от штрафа и исправительных работ до лишения свободы на срок до шести лет (если стоимость похищенного превышает установленный законом порог крупного размера — на 2025 год это 250 000 рублей)», — сказала Шадыева.

Она обратила внимание, что с точки зрения правового регулирования, владелец имущества обязан сам заботиться о его сохранности, но это не освобождает третьих лиц от ответственности за хищение.

«В случае, если пляж является организованной территорией с системой охраны или хранения, то может наступать и гражданско-правовая ответственность со стороны администрации пляжа, если будет доказано, что имущество было утрачено по их вине. Однако такие случаи единичны и чаще всего ответственность лежит на самих отдыхающих. Если вы отдыхаете в одиночестве, имейте при себе герметичную сумку или поясной водостойкий чехол. Наличие хотя бы одной внимательной компании рядом, способной присмотреть за вашими вещами, резко снижает вероятность хищения. Деньги, документы и телефоны лучше оставлять в камерах хранения, если они предусмотрены пляжной инфраструктурой. В случае отсутствия таковых — брать с собой только необходимый минимум, избегающий интереса со стороны злоумышленников. Не стоит полагаться на полиэтиленовые пакеты, закопанные в песок, как и на обувь, в которую прячутся деньги: такие приёмы хорошо известны и активно используются самими преступниками для поиска», — отметила Шадыева.

Если все же во время отдыха у воды что-то из личных вещей пропало, юрист посоветовала тут же обратиться в полицию.

«Пляжные кражи имеют специфический характер, поскольку зачастую совершаются в условиях большого скопления людей и ограниченного визуального контроля. Именно поэтому стандартная небрежность в виде оставленного на полотенце телефона может обернуться серьезными последствиями. Важно понимать, что возвращение имущества не освобождает виновного от ответственности, а сам факт пропажи следует незамедлительно зафиксировать. Для этого необходимо обратиться в дежурную часть ближайшего отдела полиции или позвонить по телефону 112. При себе желательно иметь документ, удостоверяющий личность, и список пропавших вещей с примерной оценкой их стоимости. Если имеется видеозапись (например, с камеры наблюдения пляжного комплекса или из соседнего кафе), ее следует сохранить и приложить к заявлению. Свидетельские показания отдыхающих также имеют значение», — рекомендовала Шадыева.

Ранее россиянам рассказали, как защитить личные данные от слежки на работе.