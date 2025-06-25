Россиянам рассказали, как защитить личные данные от слежки на работе

Работодатели все чаще нарушают цифровую приватность сотрудников, поэтому стоит следовать как минимум трем основным правилам, как защитить личное пространство на работе. Об этом рассказала «Ленте.ру» эксперт по информационной безопасности компании «Контур.Эгида» Ольга Попова.

Первое — важно знать, в какой цифровой среде вы работаете. Если на работе используется система мониторинга, стоит выяснить, что именно отслеживается: экран, переписки, устройства. Эта информация обычно указана в трудовом договоре или внутренних правилах компании, но сотрудники редко с ними знакомятся.

Во-вторых, нужно четко понимать свои обязанности и рабочий график. По словам специалиста, когда все прозрачно, у работодателя меньше поводов усиливать контроль, ведь основной причиной слежки часто становится неуверенность, чем занят сотрудник.

Третье правило приватности — не смешивать личное и рабочее. Лучше не хранить на служебном компьютере семейные фото, личные переписки и тем более пароли от соцсетей. Даже без злого умысла личные файлы могут попасть в облако или резервные копии, где они окажутся вне вашего контроля.

Для защиты эксперт посоветовала использовать разные браузеры или профили для работы и личных дел, не сохранять пароли в заметках и пользоваться менеджерами паролей. Она также напомнила, что сотрудник имеет право запрашивать у HR или юристов документы, где прописано, как и зачем осуществляется цифровой мониторинг — закон №152-ФЗ защищает персональные данные и частную жизнь.

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