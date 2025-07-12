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Суд заключил под стражу экс-главу «Газпром межрегионгаз Махачкала» по делу о взятке

Экс-главу «Газпром межрегионгаз Махачкала» Мансурова арестовали за взятку
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Бывшего генерального директора компании »Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленара Мансурова арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом свидетельствует карточка дела в базе Савеловского суда Москвы.

Мансурову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) — получение взятки в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно информации на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», Ленар Мансуров занимал пост генерального директора компании с мая 2022 года в течение одного года. Данных о его текущей профессиональной деятельности в открытых источниках нет.

10 июля Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и его сообщника к 8 годам и 6 месяцам по делу о крупной взятке.

Ранее троих начальников отделов полиции в Ленобласти обвинили во взяточничестве.

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