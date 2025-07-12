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В «Артеке» опровергли фейк о «празднике» без «д» от министра просвещения

РИА Новости: в «Артеке» показали подлинное поздравление Кравцова без ошибок
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В международном детском центре «Артек» подтвердили, что поздравление министра просвещения РФ Сергея Кравцова к 100-летию лагеря было написано без ошибок. Как убедился корреспондент РИА Новости, оригинал с его подписью находится в галерее пожеланий центра и слово «праздник» в нем написано корректно.

Настоящее поздравление Кравцова размещено рядом с пожеланиями вице-премьера Дмитрия Чернышенко и героя России Игоря Юргина. В нем министр написал: «С праздником, дорогой Артек, с юбилеем».

До этого в соцсетях распространилось фото, якобы подписанное Кравцовым, в котором была допущена ошибка — пропущена буква «д» в слове «праздник». Сам министр назвал появившееся изображение шуткой и фейком. Он отметил, что сначала с иронией воспринял слухи, но позже пригласил всех лично убедиться в подлинности надписи, посетив «Артек».

Чиновник подчеркнул, что картинку создали в «простом фоторедакторе», и пригласил всех желающих убедиться в том, как дело обстоит на самом деле, в «Артеке».

Ранее пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова позабавил дипфейк с его благодарностью Павлу Дурову.

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