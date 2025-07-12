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Суд вернул жалобу по делу Жириновского из-за оплошности адвоката

РИА Новости: жалобу родственницы Жириновского не рассмотрели из-за ее адвоката
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РИА Новости

Московский суд временно оставил без движения жалобу родственницы политика Владимира Жириновского, которая пыталась оспорить решение по делу о наследстве. Это указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах указано, что адвокат Соколовой не предоставил документ, подтверждающий наличие у него юридического образования. До 8 августа 2025 года он должен устранить этот недостаток.

В начале июня стало известно, что племянница Владимира Жириновского Елена Листопадова подала апелляционную жалобу на решение Преображенского районного суда Москвы, который ранее отказал ей и другой племяннице, Наталье Соколовой, в удовлетворении иска о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением.

Ответчиками по делу выступают сыновья политика — Игорь Лебедев (ныне Давид Гарсиа) и Олег Эйдельштейн. Истцы также требовали вернуть в наследственную массу недвижимое имущество, включая две квартиры, земельный участок и жилой дом, однако суд отказал и в этих требованиях

Ранее в Госдуме предложили создать фан-клуб Жириновского.

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