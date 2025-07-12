В Биробиджане трехлетний мальчик спалил дом, играя с зажигалкой

В ЕАО трехлетний мальчик устроил пожар в доме, играя с зажигалкой

В пригороде Биробиджана детская шалость с огнем закончилась крупным пожаром, из горящего дома спасли четверых детей и и их мать. Об этом сообщает МЧС ЕАО.

Частный дом загорелся во улице Пригородной, пожарные смогли вывести из горящей постройки четверых детей и их мать. Одна из комнат дома выгорела полностью.

Выяснилось, что причиной возгорания стала детская шалость. Трехлетний мальчик остался без присмотра взрослых, играл с зажигалкой и устроил пожар в детской. С огнем боролись 10 сотрудников МЧС, пострадавших нет.

До этого в Удмуртии ребенок с жег баню и курятник, когда гостил у бабушки. Играя с огнем, ребенок поджег матрас. Испугавшись, мальчик убежал в дом и сел смотреть мультфильмы. Возгорание заметила 17-летняя тетя маленького поджигателя. Девушка выбежала на улицу вместе с племянником, отвязала собак и попросила соседей вызвать пожарных. Огонь уничтожил баню, сени, курятник и надворные постройки.

Ранее тамбовский школьник разбил окно в горящем доме, чтобы спасти ребенка из огня.