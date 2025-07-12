Россиянам объяснили, как правильно читать этикетки продуктов

Современный супермаркет — это не просто место, где мы покупаем продукты. Это информационное поле, в котором потребитель сталкивается с агрессивным маркетингом. От ярких лозунгов на упаковке до «здоровых» значков — все направлено на то, чтобы повлиять на наше решение. Но не всегда «фитнес-продукт» или «без сахара» означает то, что вы думаете, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Екатерина Ширшова.

«Фразы вроде «эко», «фермерский», «натуральный», «без глютена» — это чаще всего маркетинговые термины, не подтвержденные нормативами. Настоящую информацию дает только список ингредиентов и таблица пищевой ценности. Простой принцип: чем короче и понятнее состав — тем лучше. Если в составе больше 10 позиций, особенно с незнакомыми названиями (Е-добавки, загустители, ароматизаторы), это повод насторожиться», — объяснила она.

Производители обязаны указывать ингредиенты в порядке убывания по массе. Если на первом месте сахар, сироп, мука или масло — продукт, скорее всего, высококалорийный и не очень полезный.

«Обратите внимание и на другие формы сахара: фруктоза, глюкозный сироп, инвертный сироп, патока, декстроза, мальтодекстрин — это все разновидности сахара.

Иногда производитель разбивает сахар на несколько наименований, чтобы они не оказались на первом месте в списке», — рассказала врач.

Важно учитывать не только калорийность (ккал), но и соотношение белков, жиров и углеводов. Ищите продукты с высоким содержанием белка (особенно в йогуртах, твороге, хлебцах). Избегайте товаров с высоким количеством насыщенных жиров и трансжиров — они часто скрываются в глазури, маргарине, фастфуде. Будьте осторожны с продуктами с высокой плотностью калорий — это те, в которых много энергии на 100 г (например, ореховые пасты, снеки, шоколадные батончики).

«На упаковке может быть указан КБЖУ «на порцию», которая составляет, например, 25 г, хотя в упаковке — 100 г. Читатель видит «всего 90 ккал», не замечая, что съедает втрое больше. Проверяйте КБЖУ на 100 г и фактический вес упаковки», — добавила она.

«Без сахара» — может означать замену сахарозы на фруктозу, мальтодекстрин или подсластители. Это не всегда полезнее. «Лайт» — может относиться к жиру, но при этом углеводов может быть больше, чтобы сохранить вкус. «Без глютена» — актуально только для тех, у кого целиакия. Безглютеновый продукт может быть при этом калорийным и с избытком жиров.

«Долгий срок годности у продукта с натуральным составом — повод насторожиться. Как минимум — уточнить, за счет чего обеспечена стабильность (консерванты, высокая степень переработки). Условия хранения влияют на качество. Йогурт без холодильника на полке — это не свежий фермерский продукт, а стабилизированная смесь», — отметила эксперт.

Читайте не только ингредиенты, но и указания на возможные следы аллергенов (арахис, глютен, молоко, соя). Это особенно важно при индивидуальной непереносимости.

Ранее психолог объяснила, зачем люди балуют себя едой.