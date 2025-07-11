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Петербурженка написала заявление на хозяйку пса, который подрался с ее питомцем

В Петербурге женщина заявила в полицию на хозяйку собаки, напавшей на ее пса
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В Санкт-Петербурге американский стаффордширский терьер напал на другого пса, его хозяйка обратилась в полицию. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во дворе дома на углу Туристской улицы и улицы Оптиков. Амстафф вцепился в безобидного метиса алабая и лайки и держал его в зубах около минуты. Несколько прохожих вместе с хозяйкой агрессивной собаки пытались оттащить ее от пострадавшего пса. Собака отпустила жертву только после того, как один из мужчин поднял ее за хвост, несколько раз ударил по морде и дернул за ухо.

Местные жители отмечают, что хозяйка терьера часто выгуливает его без намордника и иногда отпускает с поводка, чтобы он мог побегать. При этом два года назад этот же пес уже нападал на человека и даже прокусил ему руку. Владелица метиса, пострадавшего в недавней драке, обратилась в полицию с заявлением.

Ранее алабай разорвал маленькую собаку и напал на ее хозяйку в Липецке.

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