Алабай разорвал маленькую собаку и напал на ее хозяйку в Липецке

В Липецке алабай напал на женщину и разорвал ее маленькую собачку

Алабай напал на женщину и разорвал ее собаку в Липецке сообщает «ЛипецкМедиа».

Инцидент произошел утром 19 июня на улице Ударников. Местная жительница вышла на прогулку со своими двумя питомцам — той-пуделем и той-терьером. Внезапно на них напала крупная собака, гулявшая без поводка и намордника.

В результате выжил лишь той-терьер, он попал в реанимацию. Хозяйка собачек пыталась отогнать чужого пса и получила ушибы.

Хозяева агрессивного алабая забрали собаку с улицы только через час и не стали извиняться перед пострадавшей. Та обратилась в полицию с заявлением, ведется следствие.

Ранее в Петербурге пенсионер попал в реанимацию после нападения его собственной собаки.