Россиянин приходил в гости к коллеге и растлевал его трехлетнюю дочь

РЕН ТВ: педофил домогался трехлетней девочки, когда был в гостях у ее родителей

Россиянин растлевал трехлетнюю падчерицу своего коллеги, пока был у него в гостях. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Личность подозреваемого в сексуализированном насилии, а также обстоятельства инцидента не разглашаются. Известно, что мужчина находился в гостях у своего коллеги, с которым мать ребенка находится в партнерских отношениях.

В какой-то момент женщина заметила, что знакомый сожителя трогает ее дочь за интимные места. Пьяный мужчина делал вид, что лишь играет с ребенком, но при этом сажал девочку на колени, гладил, обнимал и целовал ее. Когда мать дошкольницы сделала ему замечание, гость заявил, что ей показалось.

Той же ночью мужчина попытался уединиться с девочкой за закрытыми дверьми, лишь тогда отчим малышки выгнал сослуживца на улицу. Выслушав жалобы дочери на действия взрослого, мать жертвы обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он признал свою вину.

Ранее ростовчанин пленил трех школьниц, насиловал их и заставлял принимать наркотики.