В Приморье тюлененок с травмой глаза попросил помощи у людей и спасся

Нуждающийся в помощи тюлененок прибился к людям и был спасен в Приморье

В Приморском крае спасли тюлененка, который нуждался в помощи, пишет «Сапа».

Люди на лодке заметили раненого тюлененка в районе Находки. У ластоногого был сильно поврежден глаз, поэтому его сразу подняли на борт и укутали в полотенце.

Затем животное доставили в реабилитационный центр, где сейчас специалисты оказывают ему необходимую помощь.

До этого в Норильске спасли собаку, дрейфовавшую на льдине. По словам местных жителей, они заметили собаку, дрейфующую по реке Норильской, когда гуляли по берегу. Обеспокоенные случившимся, они позвонили в экстренные службы, но, как утверждают, «оперативного ответа на вопрос, спасут ли животное, не получили». Тогда люди решили действовать своими силами. Добровольцы на катере добрались до животного и доставили его на берег. Там собаку накормили и обогрели.

Ранее женщина спасла собаку из-под поезда ценой собственной жизни.