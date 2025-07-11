Русский язык признали основой российской государственности

Русский язык официально признали одной из основ российской государственности

Русский язык является одним из фундаментальных элементов российской государственности, неразрывно связанным с традиционными российскими ценностями. Соответствующий указ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент Российской Федерации 11 июля подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.

«Русский язык является одной из основ российской государственности и неразрывно связан с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями», — говорится в тексте указа.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 июля дал поручение Администрации президента и правительству подготовить проект указа об учреждении Дня языков народов России. Срок исполнения данного поручения установлен до 1 октября 2025 года. Ответственность за реализацию возложена на вице-премьера Татьяну Голикову и советника президента Елену Ямпольскую.

Ранее Путин поручил провести съезд русистов Крыма и новых регионов.