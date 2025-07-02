Сибирячка, которую сожитель ударил ножницами в живот, занималась самолечением и не выжила

В Новосибирске женщина пыталась залечить рану от удара сожителя сама и не выжила

В Новосибирске ссора на бытовой почве между сожителями закончилась трагедией. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Инцидент произошел 21 июня. Сожители распивали вместе спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, закончившаяся нападением мужчины на партнершу с ножницами. Мужчина ударил сожительницу острым предметом в область живота справа.

Пострадавшая приняла решение не обращаться за помощью и четыре дня лечилась самостоятельно — обрабатывала рану перекисью водорода. В итоге такое решение привело к трагедии. Из-за повреждения печени сибирячка нуждалась в медицинских манипуляциях. Она пыталась стабилизировать состояние сама и не выжила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее аналогичный случай произошел в Калининграде: мужчина, резавший бутерброды, ударил жену ножом в спину.