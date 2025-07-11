Жителя Чувашии посадили за надругательство над 13-летней падчерицей

Отчима приговорили к восьми годам за насилие над падчерицей в Чувашии

В Чувашии осудили мужчину за изнасилование маленькой падчерицы. Об этом сообщили в СУ СК России по республике.

Суд признал 44-летнего жителя Мариинского Посада виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней падчерицы. Насильник регулярно совершал преступления в период с апреля 2024 по март 2025 года, находясь один на один с несовершеннолетней в своей квартире. В конце концов мать девочки узнала о происходящем и обратилась в правоохранительные органы, после чего подозреваемого задержали.

Вину подсудимого подтвердили показания потерпевшей и свидетелей, а также результаты судебных экспертиз и прочие доказательства. Педофилу назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы, отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Ранее россиянин изнасиловал 12-летнюю падчерицу на глазах у ее матери.