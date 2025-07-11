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В омском зоопарке появилась банда белок-попрошаек, вымогающих еду

Четыре белки нападают на посетителей зоопарка в Омске в поисках еды
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Белки атакуют посетителей Омского зоопарка, вымогая у них лакомства. Об этом рассказали сотрудники учреждения в соцсетях.

Недавно грызуны стали доставлять своим присутствием проблемы посетителям. По словам работников зоопарка, четыре белки выпрашивают у людей еду, не стесняясь потрошить их сумки и карманы.

«Они жестоко конкурируют за внимание посетителей и кормовые участки. <...> Еды у них тут вволю, но зачем копошиться в поисках желудей и шелушить какие-то шишки, когда еду принесут, под нос положат, еще и гоняться будут с уговорами, чтоб обязательно белочка из рук поела», — объясняют специалисты.

Такая щедрость иногда приводит к неприятным последствиям. От активных белок могут страдать дети, родители которых готовы на все ради милого фото.

«Никакой информацией об их здоровье мы не располагаем. Поэтому будьте осторожны, особо не доверяйте этой гопоте, их спокойное отношение к людям — это не симпатия и доверие. Вас воспринимают как источник бесплатного и легкодоступного пропитания, не испытывая при этом никакой признательности», — напомнили работники зоопарка.

Ранее жители российского поселка пожаловались на нашествие кур.

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