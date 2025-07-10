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Жители российского поселка пожаловались на нашествие кур

В Удмуртии жители села рассказали о нашествии тысяч кур
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Администрация Якшур-Бодьинского района

Жители села Якшур-Бодья в Удмуртии бьют тревогу из-за тысяч кур, которые совершили нашествие на населенный пункт. Об этом сообщает «Подъем».

По словам местных, кто-то выгрузил на ферме три тысячи птиц, но после этого за ними не следили — птицы разбежались и стали бесконтрольно бродить по населенному пункту. Из-за недосмотра случился падеж кур. Теперь, как утверждают селяне, в округе стоит невыносимая вонь от разлагающегося мяса.

В администрации района в беседе с журналистами заявили, что птица здоровая, так как была привезена с фабрики. Там также заверили, что кур вскоре заберут.

«Завезли с нашей же с Удмуртии птицефабрики курицу, а помещение оказалось просто неприспособленное. Тут вопросы к хозяевам. Они использовали его как некую перекладную базу. Они уже завтра вывезут птицу в другое место. Куры вышли и начали бегать. Сторож там старичок, не уследил, и они вышли из загона», — рассказали в администрации.

В соцсетях предложили раздать птиц по домам, но власти напомнили, что у животных есть владелец.

Ранее москвичей и жителей области предупредили о нашествии комаров.

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