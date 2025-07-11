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Россиянина задержали в Таиланде по подозрению в наркоторговле

Khaosod: россиянину грозит смертная казнь на Пхукете из-за наркоторговли
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Sakchai Lalit/AP

На Пхукете задержаны россиянин Дмитрий Пупышев и двое граждан Таиланда, Сиравит и Тханакрит, по подозрению в наркоторговле. Об этом сообщает газета Khaosod.

Анализы подтвердили наличие наркотических веществ в организме всех троих задержанных.

Задержанию предшествовали обыски в кондоминиуме, который популярен среди россиян, расположенном недалеко от торгового центра Central Phuket и школы Headstart. В ходе обысков были изъяты кетамин, экстази и другие запрещенные вещества растительного и синтетического происхождения, классифицируемые как наркотики 1-го и 2-го класса в соответствии с законодательством Таиланда.

За распространение наркотиков 1-го класса в Таиланде предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет и штраф до 400 тыс. батов (около 950 тысяч рублей).

В мае страдающий от галлюцинаций россиянин разбился, упав с 9-го этажа в Таиланде.

Ранее в Таиланде женщину задержали за организацию проституции с участием дочери.

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