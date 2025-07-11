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В Испании продали самый дорогой в мире сыр

UPI: в Испании сыр был продан за $42 тысячи, установив мировой рекорд
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Guinness World Records

Сыр Cabrales, выдержанный в пещере в течение 10 месяцев, стал самым дорогим сыром в мире после того, как был продан на аукционе в Испании, пишет UPI.

Этот уникальный молочный деликатес был изготовлен сыроварней Анхеля Диаса Эрреро и признан победителем конкурса DOP Cabrales в номинации «Лучший сыр» (Mejor Queso del Certamen). После этого он был передан на аукцион под эгидой Регулирующего совета DOP Cabrales в регионе Астурия (Испания).

Сыр весом 2,27 кг был изготовлен из коровьего молока и проходил созревание в естественных условиях — в высокогорной пещере Лос-Масос, расположенной на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Такие особые условия способствовали развитию характерных грибков, которые придают сыру его знаменитый острый вкус и аромат.

Победителем аукциона стало известное испанское заведение — ресторан El Llagar de Colloto, купивший его за $42 тысячи. Сообщается, что деликатес появится в меню.

Ранее специалисты назвали правила, которые помогут продлить свежесть сыра.

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