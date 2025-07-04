Названы правила, которые помогут продлить свежесть сыра

Сыры лучше хранить не в пластиковом пакете из магазина, а в пекарской бумаге или фольге, чтобы они не засохли и не потеряли вкус. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, можно использовать контейнеры с неплотным закрытием или бумажную упаковку. Чтобы не испортить вкусовые качества, продукт лучше класть на средней полке холодильник или в ящике для сыра при температуре 6-8°C.

«Не храните сыры с сильным запахом (например, выдержанный камамбер) рядом с другими. Лучше хранить их в отдельных пакетах или контейнерах», — добавили в сообщении.

Эксперты также советуют обновлять упаковку через несколько дней, чтобы продлить свежесть сыра.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что сыры с плесенью могут грозить повышенным грибковым ростом в организме и листериозом, если неправильно хранить их. Она отметила, что в целом продукты с благородной плесенью не наносят вреда здоровью людей. Однако врач призвала отказаться от них людям при повышенном грибковом росте в организме (например, кандиде), потому что это может усугубить течение заболевания.

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