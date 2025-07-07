Отец пожертвовал собой, чтобы спасти семью из затопленного дома в Техасе

Отец двоих детей из Техаса спас семью во время наводнения ценой собственной жизни. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Трагедия разыгралась в ночь на пятницу, 4 июля, когда воды вышедшей из берегов реки Гваделупе затопили дом-трейлер семьи Райанов в городе Инграм. 27-летний Джулиан Райан, его мать, невеста Кристина Уилсон и их двое детей, 6-летний и 13-месячный, оказались заперты в спальне, когда вода начала стремительно прибывать. Они надеялись, что будут в безопасности, если удержат дверь трейлера запертой, но она все же распахнулась, и комната быстро наполнилась водой.

Тогда Джулиан решился на отчаянный шаг и выбил окно, чтобы спасти семью. При этом он порезал артерию и стал истекать кровью. Служба спасения не успела приехать вовремя, и Джулиан остался в затопленной спальне, напоследок сказав родным: «Мне жаль, я не смогу [выбраться]. Я люблю вас всех». Вскоре трейлер разорвало пополам. Тело мужчины нашли спустя несколько часов после того, как уровень воды начал спадать.

Ранее Трамп сообщил о введении из-за наводнения режима ЧС в округе Керр в Техасе.