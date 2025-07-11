Россиян предупредили о рисках гипертонического криза из-за работы на даче

Дачный сезон — это не только отдых, но и серьезная нагрузка на организм, особенно если в течение года человек вел малоподвижный образ жизни. Работа на даче может спровоцировать гипертонический криз и острый коронарный синдром, вплоть до инфаркта, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

«Интенсивная работа на даче (особенно в жару) — серьезное испытание для сердца. Особенно это опасно при резком увеличении физической активности у нетренированных людей, обезвоживании из-за выделения жидкости с потом при недостаточном питье, а также перегреве. Это может спровоцировать гипертонический криз у людей с артериальной гипертензией и острый коронарный синдром (вплоть до инфаркта) у пациентов с ишемической болезнью сердца», — отметил доктор.

По словам врача, среди тревожных симптомов головокружение, слабость, «мушки» перед глазами, давящая боль за грудиной, одышка, учащенное или неритмичное сердцебиение.

«Кроме проблем с сердцем также есть риски получения травмы. Резкие, непривычные движения (наклоны, подъем тяжестей, работа в неудобных позах) могут привести к мышечным спазмам и защемлениям нервных корешков (корешковый синдром), что вызывает сильную боль и ограничение подвижности, обострению хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз)», — добавил врач.

Карпенко советует избегать резких движений, дозировать нагрузку, делать перерывы каждые 30–40 минут, достаточно пить воды и не работать в жару.

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